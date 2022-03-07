МИД КНР: Тайвань «вернется в объятия родины»

Министр указал, что некоторые силы в США поощряют выступающих за независимость Тайваня, передает РИА Новости.

По мнению политика, это делается с целью сдерживания КНР, но является вызовом принципу «одного Китая», серьезно нарушает основы международных отношений и подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. Глава МИД КНР Ван И

Говоря об Украине, глава китайского МИД отметил, что «тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать».

Украинская проблема носит межгосударственный характер. Что касается Тайваня, эта проблема постоянно связана с ущемлением суверенитета Китая. Глава МИД КНР Ван И

Министр также заявил, что конфликт на Украине нужно как можно скорее разрешить с помощью переговоров, а для этого нужно перестать «подливать масло в огонь».