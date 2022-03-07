МИД КНР: Тайвань «вернется в объятия родины»
Министр указал, что некоторые силы в США поощряют выступающих за независимость Тайваня, передает РИА Новости.
По мнению политика, это делается с целью сдерживания КНР, но является вызовом принципу «одного Китая», серьезно нарушает основы международных отношений и подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. Глава МИД КНР Ван И
Говоря об Украине, глава китайского МИД отметил, что «тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать».
Украинская проблема носит межгосударственный характер. Что касается Тайваня, эта проблема постоянно связана с ущемлением суверенитета Китая. Глава МИД КНР Ван И
Министр также заявил, что конфликт на Украине нужно как можно скорее разрешить с помощью переговоров, а для этого нужно перестать «подливать масло в огонь».
Китай считает Тайвань своей провинцией, но остров настаивает на независимости. Тайвань имеет свою конституцию, армию и правительство. Руководство КНР рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию и считает неотъемлемой частью Китая.