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16:26 07.03.2022

МИД КНР: Тайвань «вернется в объятия родины»

Ван И, Тайвань Фото: pixabay
Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины», заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает Zakon.kz.

Министр указал, что некоторые силы в США поощряют выступающих за независимость Тайваня, передает РИА Новости.

По мнению политика, это делается с целью сдерживания КНР, но является вызовом принципу «одного Китая», серьезно нарушает основы международных отношений и подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал. Глава МИД КНР Ван И

Говоря об Украине, глава китайского МИД отметил, что «тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать».

Украинская проблема носит межгосударственный характер. Что касается Тайваня, эта проблема постоянно связана с ущемлением суверенитета Китая. Глава МИД КНР Ван И

Министр также заявил, что конфликт на Украине нужно как можно скорее разрешить с помощью переговоров, а для этого нужно перестать «подливать масло в огонь».

Китай считает Тайвань своей провинцией, но остров настаивает на независимости. Тайвань имеет свою конституцию, армию и правительство. Руководство КНР рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию и считает неотъемлемой частью Китая.

Константин Вноровский
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