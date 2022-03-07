Массовое ДТП в Акмолинской области – скопилось около 100 автомобилей

Причиной аварии полицейские называют ухудшение погодных условий.

Предварительно установлено, что в результате ДТП на трассе скопилось около 100 автомобилей.

С 15:00 участок дороги закрыт из-за метели и ограниченной видимости.

В настоящее время на месте происшествия работают экипажи роты патрульной полиции ДП, сотрудники патрульной полиции Шортандинского и Бурабайского районов во главе с начальником РОП, а также сотрудники ДЧС. Обеспечен проезд карет скорой помощи и специальной техники для оказания помощи пострадавшим. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Число пострадавших пока неизвестно. Точное количество автомобилей, ставших участниками ДТП, также уточняется. В полиции обещали предоставить подробности позже.