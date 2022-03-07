Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:26 07.03.2022

Массовое ДТП в Акмолинской области – скопилось около 100 автомобилей

Массовое ДТП Фото: Zakon.kz
Массовое ДТП произошло в Акмолинской области на 21 км трассы Алматы – Петропавловск, сообщает Zakon.kz.

Причиной аварии полицейские называют ухудшение погодных условий.

Предварительно установлено, что в результате ДТП на трассе скопилось около 100 автомобилей.

С 15:00 участок дороги закрыт из-за метели и ограниченной видимости.

В настоящее время на месте происшествия работают экипажи роты патрульной полиции ДП, сотрудники патрульной полиции Шортандинского и Бурабайского районов во главе с начальником РОП, а также сотрудники ДЧС. Обеспечен проезд карет скорой помощи и специальной техники для оказания помощи пострадавшим. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Число пострадавших пока неизвестно. Точное количество автомобилей, ставших участниками ДТП, также уточняется. В полиции обещали предоставить подробности позже.

Константин Вноровский
Акмолинская область
Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей
06.03.2022
Сегодня побеждает она: Parimatch разыгрывает iPhone 13 Pro за день без ставок
06.03.2022
Движение трех пригородных маршрутов приостановили в Нур-Султане
06.03.2022
В Антикоре прокомментировали возможное участие своего сотрудника в дебоше
06.03.2022
Психиатр объяснил, почему нельзя пить алкоголь при стрессе
06.03.2022
Главная Топ LIVE Все