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Происшествия

Число пострадавших в массовом ДТП в Акмолинской области выросло до 20 человек

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 18:46 Фото: primeminister.kz
20 человек, в том числе восемь детей, пострадали в массовом ДТП на трассе в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 января сообщили в Акмолинском управлении здравоохранения. 

"В Аккольскую центральную районную больницу доставлены три человека с травмами различной степени тяжести. Все находятся в стабильном состоянии. В Буландынскую центральную районную больницу поступили 11 человек, из них пятеро госпитализированы, включая одного ребенка. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что шестеро направлены на амбулаторное лечение. В медицинский центр в Бурабае доставлены четыре человека, включая одного ребенка. Один человек госпитализирован, трое получают амбулаторное лечение.

"Двое детей из Астаны были госпитализированы с места ДТП. Один ребенок 2021 года рождения поступил с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Второй, подросток 2009 года рождения, получил тупую травму грудной клетки и ушиб коленного сустава. Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии", – заключили в УОЗ.

3 января 2025 года на участке республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. О том, что сейчас там происходит, можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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