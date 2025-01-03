Число пострадавших в массовом ДТП в Акмолинской области выросло до 20 человек

20 человек, в том числе восемь детей, пострадали в массовом ДТП на трассе в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 января сообщили в Акмолинском управлении здравоохранения.

"В Аккольскую центральную районную больницу доставлены три человека с травмами различной степени тяжести. Все находятся в стабильном состоянии. В Буландынскую центральную районную больницу поступили 11 человек, из них пятеро госпитализированы, включая одного ребенка. У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что шестеро направлены на амбулаторное лечение. В медицинский центр в Бурабае доставлены четыре человека, включая одного ребенка. Один человек госпитализирован, трое получают амбулаторное лечение.

"Двое детей из Астаны были госпитализированы с места ДТП. Один ребенок 2021 года рождения поступил с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Второй, подросток 2009 года рождения, получил тупую травму грудной клетки и ушиб коленного сустава. Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии", – заключили в УОЗ.

3 января 2025 года на участке республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. О том, что сейчас там происходит, можно узнать здесь.