Женщины Жамбылской области получили поздравительные письма от имени президента

Женщинам, внесшим весомый вклад в социально-экономическое, общественно-духовное развитие региона, вручили поздравительные письма от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Фото: пресс-служба Жамбылской области

В числе тех, кто получил поздравительное письмо от главы государства – депутат Жамбылского областного маслихата Айгуль Акчалова, директор центра духовно-нравственного развития «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, заведующий лабораторией этого института Куляйсан Султанкулова, поэтессы Умит Битенова, Шырынкуль Мамасерикова, паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина, боксерша Фируза Шарипова.

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Поздравляю Вас с 8 марта – Международным женским днем! Пусть этот замечательный праздник будет преисполнен тепла, нежности, заботы, любви и счастья. Продолжайте нести добро и радость окружающим Вас людям. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Говорится в письме

Глава региона выразил благодарность женщинам от имени главы государства за плодотворную работу и за весомый вклад в развитие области.

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что в стране уделяется большое внимание вопросам защиты материнства и детства, в том числе вопросам совершенствования медицинской помощи, улучшения социальной защиты. В стране созданы все условия для самореализации женщин.

Аким области также остановился на неоценимой роли матери в воспитании подрастающего поколения.