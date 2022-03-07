Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:50 07.03.2022

Женщины Жамбылской области получили поздравительные письма от имени президента

Поздравление 8 марта Фото: пресс-служба Жамбылской области
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в преддверии Международного женского дня встретился с представительницами прекрасного пола, сообщает Zakon.kz.

Женщинам, внесшим весомый вклад в социально-экономическое, общественно-духовное развитие региона, вручили поздравительные письма от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Поздравление 8 марта

Фото: пресс-служба Жамбылской области

В числе тех, кто получил поздравительное письмо от главы государства – депутат Жамбылского областного маслихата Айгуль Акчалова, директор центра духовно-нравственного развития «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, заведующий лабораторией этого института Куляйсан Султанкулова, поэтессы Умит Битенова, Шырынкуль Мамасерикова, паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина, боксерша Фируза Шарипова.

Поздравление 8 марта

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Поздравляю Вас с 8 марта – Международным женским днем! Пусть этот замечательный праздник будет преисполнен тепла, нежности, заботы, любви и счастья. Продолжайте нести добро и радость окружающим Вас людям. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Говорится в письме

Глава региона выразил благодарность женщинам от имени главы государства за плодотворную работу и за весомый вклад в развитие области.

Поздравление 8 марта

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что в стране уделяется большое внимание вопросам защиты материнства и детства, в том числе вопросам совершенствования медицинской помощи, улучшения социальной защиты. В стране созданы все условия для самореализации женщин.

Аким области также остановился на неоценимой роли матери в воспитании подрастающего поколения.

Поздравление 8 марта

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Константин Вноровский
Сапарбаев Бердибек Жамбылская область
Движение трех пригородных маршрутов приостановили в Нур-Султане
06.03.2022
В Антикоре прокомментировали возможное участие своего сотрудника в дебоше
06.03.2022
Назначены новые заместители председателя Антикоррупционной службы
07.03.2022
Подписан указ об очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу
07.03.2022
TikTok прекращает работу в России
07.03.2022
Главная Топ LIVE Все