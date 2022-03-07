Транспортировку казахстанских грузов обсудили на заседании Оперативного штаба

Необходимо отметить, что по итогам прошлого года правительство рассмотрело более 160 аналогичных проблемных вопросов, из которых 75% решены положительно. Работа в этом направлении продолжается, предпринимателей регулярно будут информировать о принятых решениях, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Нурлан Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты.

Также Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: Баку, Батуми и Поти).

В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв.

Также прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Рига, Венстпилс, Лиепая.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Нужно отметить, что для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров. Так, в 2022-2023 годах планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличение доли контейнерных перевозок до 30% (экспорт).

О принимаемых мерах по обеспечению стабильности финансовой системы доложились глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков Мадина Абылкасымова, заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов и председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова.