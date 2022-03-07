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19:34 07.03.2022

Бердибек Сапарбаев поздравил с 8 Марта 112-летнюю жительницу села Аса

Поздравление 8 марта Фото: пресс-служба Жамбылской области
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил 112-летнюю бабушку с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.

Кульбарам Сугирова родилась в 1910 году, сейчас проживает в Жамбылском районе. Кульбарам апа многое повидала за свою жизнь – коллективизацию, голодные годы, войну, репрессии. В годы Великой Отечественной войны жила в Джамбуле. Днем трудилась на сахарном заводе, а ночью вязала теплые варежки и шарфы для отправки на фронт. После войны долгие годы работала свекловичницей в селе Аса.

Кульбарам апа вырастила сына и двух дочерей, которые подарили ей 12 внуков. Сейчас в большой семье уже 22 правнука и четыре праправнука.

Поздравление 8 марта

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Глава региона вручил бабушке букет цветов. Бердибек Сапарбаев отметил, что ее жизнь является примером для подражания молодым.

Нынешнее поколение будет всегда в долгу перед старшим поколением. Несмотря на трудности, вы трудились не покладая рук ради светлого будущего нашей страны. Вы – настоящий пример трудолюбия и самоотверженности, – отметил Бердибек Сапарбаев и обратился к Кульбарам апе: – Сейчас вы живете в окружении любящих внуков. Желаю вам крепкого здоровья! Поздравляю с Международным женским днем и искренне благодарю за все, что вы сделали для подрастающего поколения. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Кульбарам апа дала свое благословение и поблагодарила руководство страны и главу региона за внимание, пожелала мира и спокойствия стране.

Поздравление 8 марта

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Константин Вноровский
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