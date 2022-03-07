В Казахстане закрывается сеть кинотеатров

Актриса и продюсер Куралай Анарбекова выложила у себя в Instagram видео, где генеральный директор Kinopark Multiplex Cinemas Алмаз Малдыбаев объясняет причины такого решения.

К сожалению, большие голливудские компании, которые работают через Россию, отказываются предоставлять нам кино. И нам буквально с 1 апреля нечего показывать. Поэтому компания Kinopark-Kinoplexx вынуждена будет закрыться на неопределенный срок с 1 апреля. Гендиректор Kinopark Multiplex Cinemas Алмаз Малдыбаев

Алмаз Малдыбаев сожалеет об этом, но констатирует, что «такова реальность».

Голливудские студии начали отменять прокат фильмов в России из-за ситуации в Украине. О таком решении объявили студии Walt Disney Company, Sony, Netflix, Warner Bros.