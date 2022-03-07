Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:45 07.03.2022

В Казахстане закрывается сеть кинотеатров

Сеть Kinopark закрывается Фото: cinema hall
Сеть кинотеатров Kinopark-Kinoplexx закрывается на неопределенный срок, сообщает Zakon.kz.

Актриса и продюсер Куралай Анарбекова выложила у себя в Instagram видео, где генеральный директор Kinopark Multiplex Cinemas Алмаз Малдыбаев объясняет причины такого решения.

К сожалению, большие голливудские компании, которые работают через Россию, отказываются предоставлять нам кино. И нам буквально с 1 апреля нечего показывать. Поэтому компания Kinopark-Kinoplexx вынуждена будет закрыться на неопределенный срок с 1 апреля. Гендиректор Kinopark Multiplex Cinemas Алмаз Малдыбаев

Алмаз Малдыбаев сожалеет об этом, но констатирует, что «такова реальность».

Голливудские студии начали отменять прокат фильмов в России из-за ситуации в Украине. О таком решении объявили студии Walt Disney Company, Sony, Netflix, Warner Bros.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Казахстан
Назначены новые заместители председателя Антикоррупционной службы
07.03.2022
Подписан указ об очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу
07.03.2022
Акт вандализма в Парке 28 панфиловцев – задержаны подозреваемые
07.03.2022
TikTok прекращает работу в России
07.03.2022
Значительный спад числа заболевших коронавирусом за сутки фиксируется в Казахстане
07.03.2022
Главная Топ LIVE Все