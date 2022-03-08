06:06 08.03.2022
IBM полностью приостановила деятельность в России
Фото: pixabay
5 марта IBM уже объявила о прекращении продаж продуктов и услуг в России. Корпорация прекратила продавать технологии в Россию и отказалась от сотрудничества с российскими военными, сообщает Zakon.kz.
Американская корпорация IBM полностью приостановила деятельность в РФ на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом говорится в заявлении главы корпорации Арвинда Кришны.
Арвинд Кришна сообщил, что корпорация выделила по 250 тысяч долларов для гуманитарной деятельности в Чехии и Польше.
В Украине мы поддерживаем постоянную связь с нашими местными командами и продолжаем оказывать помощь, которая включает переезд и финансовую поддержку. Безопасность участников IBM и их семей во всех областях, затронутых этим кризисом, остается нашим главным приоритетом.Арвинд Кришна
5 марта генеральный директор Adobe Шантану Нарайен сообщил, что оформленные ранее подписки на Adobe продолжат действовать до истечения срока, однако продлить их или купить софт у российских пользователей уже не получится.