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06:06 08.03.2022

IBM полностью приостановила деятельность в России

IBM Россия Фото: pixabay
5 марта IBM уже объявила о прекращении продаж продуктов и услуг в России. Корпорация прекратила продавать технологии в Россию и отказалась от сотрудничества с российскими военными, сообщает Zakon.kz.

Американская корпорация IBM полностью приостановила деятельность в РФ на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом говорится в заявлении главы корпорации Арвинда Кришны.

Арвинд Кришна сообщил, что корпорация выделила по 250 тысяч долларов для гуманитарной деятельности в Чехии и Польше.

В Украине мы поддерживаем постоянную связь с нашими местными командами и продолжаем оказывать помощь, которая включает переезд и финансовую поддержку. Безопасность участников IBM и их семей во всех областях, затронутых этим кризисом, остается нашим главным приоритетом.Арвинд Кришна

5 марта генеральный директор Adobe Шантану Нарайен сообщил, что оформленные ранее подписки на Adobe продолжат действовать до истечения срока, однако продлить их или купить софт у российских пользователей уже не получится.

Данияр Кунафин
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