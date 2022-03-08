IBM полностью приостановила деятельность в России

Американская корпорация IBM полностью приостановила деятельность в РФ на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом говорится в заявлении главы корпорации Арвинда Кришны.

Арвинд Кришна сообщил, что корпорация выделила по 250 тысяч долларов для гуманитарной деятельности в Чехии и Польше.

В Украине мы поддерживаем постоянную связь с нашими местными командами и продолжаем оказывать помощь, которая включает переезд и финансовую поддержку. Безопасность участников IBM и их семей во всех областях, затронутых этим кризисом, остается нашим главным приоритетом. Арвинд Кришна

5 марта генеральный директор Adobe Шантану Нарайен сообщил, что оформленные ранее подписки на Adobe продолжат действовать до истечения срока, однако продлить их или купить софт у российских пользователей уже не получится.