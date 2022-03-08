Всемирный банк выделит более 700 млн долларов Украине

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины, говорится на сайте организации.

Одобрен пакет помощи на 489 млн долларов, из которых 350 млн долларов составят кредит и 139 млн долларов предусмотрены в качестве гарантий. Будет задействован грант на 134 млн долларов и параллельное финансирование на 100 млн долларов. Общая поддержка составит 723 млн долларов.

Поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на 89 млн долларов и Швеции на 50 млн долларов.

Группа Всемирного банка предпринимает быстрые действия для поддержки Украины и ее народа перед лицом насилия и крайних разрушений, вызванных вторжением России. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь устранить далеко идущие человеческие и экономические последствия этого кризиса. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс

Отмечается, что Всемирный банк готовит пакет поддержки для Украины в размере 3 млрд долларов в ближайшие месяцы и дополнительную поддержку соседним странам, принимающим украинских беженцев.

По данным ООН, с начала вторжения 1,7 миллиона украинцев бежали в соседние страны.