Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех международных миссий

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал миротворцев, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира, обратно в страну, сообщает РБК.

В сообщении Верховной рады говорится, что президент принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира вместе с оборудованием для усиления украинской армии.

Как отмечается в тексте указа, миротворцы будут участвовать «в защите суверенитета и территориальной целостности страны».

С конца февраля украинская и российская стороны ведут переговоры. 7 марта состоялся третий раунд.