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08:58 08.03.2022

Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех международных миссий

президент Украины Фото: Instagram/zelenskiy_official
Украинские миротворцы будут участвовать «в защите суверенитета и территориальной целостности страны». Об этом говорится в указе Владимира Зеленского, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал миротворцев, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира, обратно в страну, сообщает РБК.

В сообщении Верховной рады говорится, что президент принял решение отозвать украинских миротворцев со всего мира вместе с оборудованием для усиления украинской армии.

Как отмечается в тексте указа, миротворцы будут участвовать «в защите суверенитета и территориальной целостности страны».

С конца февраля украинская и российская стороны ведут переговоры. 7 марта состоялся третий раунд.

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