Завершился третий раунд переговоров Украины и России

Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Минске.

Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился. Говорится в тексте

Переговоры продлились около трех часов.

Ничего конкретного пока не известно, но советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что есть позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров.

По его словам, стороны продолжат переговоры по политическому блоку вопросов, остановке огня. Тем не менее, результатов, которые существенно улучшают ситуацию, по его словам, на сегодня пока что нет.

Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский также заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.

Он отметил, что документы, привезенные Россией, Украина забрала для изучения. По итогам встречи Москвы и Киева подписать каких-либо документов не удалось.