Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:06 08.03.2022

Завершился третий раунд переговоров Украины и России

Россия, Украина Фото: Facebook/Посольство России в Беларуси
Переговоры России и Украины в Брестской области завершились, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Минске.

Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился.Говорится в тексте

Переговоры продлились около трех часов.

Ничего конкретного пока не известно, но советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что есть позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров.

По его словам, стороны продолжат переговоры по политическому блоку вопросов, остановке огня. Тем не менее, результатов, которые существенно улучшают ситуацию, по его словам, на сегодня пока что нет.

Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский также заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались.

Он отметил, что документы, привезенные Россией, Украина забрала для изучения. По итогам встречи Москвы и Киева подписать каких-либо документов не удалось.

Новость по теме

Президент Казахстана обсудил с президентом Германии ситуацию в Украине

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Беларусь Украина
Назначены новые заместители председателя Антикоррупционной службы
07.03.2022
Акт вандализма в Парке 28 панфиловцев – задержаны подозреваемые
07.03.2022
Подписан указ об очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу
07.03.2022
TikTok прекращает работу в России
07.03.2022
Значительный спад числа заболевших коронавирусом за сутки фиксируется в Казахстане
07.03.2022
Главная Топ LIVE Все