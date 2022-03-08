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09:18 08.03.2022

Один казахстанец скончался от COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 77 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 972 человека (12 899+ и 1073 КВИ-), из них в стационарах – 1409, на амбулаторном уровне – 12 563.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 108,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 41,

  • на аппарате ИВЛ – 20.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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