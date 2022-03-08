Один казахстанец скончался от COVID-19 за сутки

На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 972 человека (12 899+ и 1073 КВИ-), из них в стационарах – 1409, на амбулаторном уровне – 12 563.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 108,

в состоянии крайней степени тяжести – 41,

на аппарате ИВЛ – 20.