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09:55 08.03.2022

Япония заявила протест России после внесения в список недружественных стран

Япония Фото: pixabay
Правительство России ранее утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии направило протест России в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий, сообщает РИА Новости.

Внесение Россией в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест.Генсекретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно

Правительство России ранее утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него, помимо стран ЕС, США, Великобритании и других, вошла также Япония.

Кроме того, утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Данияр Кунафин
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