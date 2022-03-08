Япония заявила протест России после внесения в список недружественных стран

Правительство Японии направило протест России в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий, сообщает РИА Новости.

Внесение Россией в качестве недружественной страны вызывает сожаление. По дипломатическим каналам нами был заявлен протест. Генсекретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно

Правительство России ранее утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него, помимо стран ЕС, США, Великобритании и других, вошла также Япония.

Кроме того, утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.