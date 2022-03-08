Метеорологи назвали самые загрязненные районы городов Казахстана
Еженедельную информационную справку о качестве атмосферного воздуха предоставили в РГП «Казгидромет».
За период с 1 по 7 марта:
В Нур-Султане было зафиксировано 786 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районах ул. Байтурсынова.
В Алматы было зафиксировано 367 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе.
В Атырау было зафиксировано 42 случая превышения ПДК воздух наиболее загрязнен в районе ул.Сырдарья, 3.
В Караганде было зафиксировано 809 случая превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул. 3-й Кочегарки (Пришахтинск).
В Жезказгане было зафиксировано 178 случая превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районах ул. М.Жамиля, 4 В.
В Усть-Каменогорске было зафиксировано 16 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул. Питерских-Коммунаров.
В Павлодаре было зафиксировано три случая превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул. Каз.Правды.
В Шымкенте было зафиксировано 98 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе мкр.Нурсат.
В Актобе было зафиксировано 30 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул.Рыскулова.
В Кызылорде было зафиксировано 10 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул.Берденова.
В Балхаше, Петропавловске и Темиртау случаев превышения ПДК зафиксировано не было. Кроме этого не было зафиксировано ни одного случая экстремально-высокого загрязнения ни на одном пункте в Казахстане.