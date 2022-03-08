Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:19 08.03.2022

Метеорологи назвали самые загрязненные районы городов Казахстана

Экология воздух Фото: Zakon.kz
Случаев экстремально-высокого загрязнения воздуха не было зафиксировано ни на одном пункте наблюдения за загрязнением окружающей среды с 1 по 7 марта, сообщает Zakon.kz.

Еженедельную информационную справку о качестве атмосферного воздуха предоставили в РГП «Казгидромет».

За период с 1 по 7 марта:

  • В Нур-Султане было зафиксировано 786 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районах ул. Байтурсынова.

  • В Алматы было зафиксировано 367 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе.

  • В Атырау было зафиксировано 42 случая превышения ПДК воздух наиболее загрязнен в районе ул.Сырдарья, 3.

  • В Караганде было зафиксировано 809 случая превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул. 3-й Кочегарки (Пришахтинск).

  • В Жезказгане было зафиксировано 178 случая превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районах ул. М.Жамиля, 4 В.

  • В Усть-Каменогорске было зафиксировано 16 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул. Питерских-Коммунаров.

  • В Павлодаре было зафиксировано три случая превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул. Каз.Правды.

  • В Шымкенте было зафиксировано 98 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе мкр.Нурсат.

  • В Актобе было зафиксировано 30 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул.Рыскулова.

  • В Кызылорде было зафиксировано 10 случаев превышения ПДК, воздух города наиболее загрязнен в районе ул.Берденова.

В Балхаше, Петропавловске и Темиртау случаев превышения ПДК зафиксировано не было. Кроме этого не было зафиксировано ни одного случая экстремально-высокого загрязнения ни на одном пункте в Казахстане.

Данияр Кунафин
Казгидромет Казахстан
Акт вандализма в Парке 28 панфиловцев – задержаны подозреваемые
07.03.2022
Погода на 8 марта: похолодание ожидается в Казахстане
07.03.2022
Президент Казахстана обсудил с президентом Германии ситуацию в Украине
07.03.2022
Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака — истинные леди
07.03.2022
Вице-президент Турции Фуат Октай посетил Туркестан с рабочим визитом
07.03.2022
Главная Топ LIVE Все