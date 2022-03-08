Казахстанские девушки выбирают гуманитарные науки – анализ МОН

Министр образования Асхат Аймагамбетов сообщил гендерные данные в образовательной сфере Казахстана.

По данным главы Минобразования, больше половины (54%) научных работников Казахстана – женщины.

Девушки, обучающиеся по программам докторантуры, чаще выпускаются с защитой диссертации. Например, в 2020 году 67,5% выпуска с защитой диссертации составили именно девушки.

По сравнению со странами Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) система образования в Казахстане более феминизированная (TALIS-2018). Порядка 80% учителей – женщины.

Эксперты ОЭСР отмечают, что во многих странах женщины-учителя делают более осознанный выбор профессии, нежели мужчины-учителя. Например, 76% казахстанских женщин-учителей рассказали, что при выборе будущей специальности профессия педагога была самой приоритетной. Асхат Аймагамбетов

Девочки обошли мальчиков по читательской грамотности (на целых 27 баллов) и естественнонаучной грамотности (на семь баллов) и сломали стереотип о том, что мальчики сильнее в математике. PISA-2018 показала, что знания и тех и других находятся на одинаковом уровне.

Результаты другого исследования (TIMSS-2019, IEA) также показали, что девочки 4-х и 8-х классов достигают больших положительных результатов, нежели мальчики. Или, как минимум, демонстрируют одинаковые успехи в математике и естествознании.

Свыше 68% девушек получают высшее образование по специальностям:

социальные науки, журналистика и информация – 79,1%;

искусство и гуманитарные науки – 71%;

педагогические науки – 70%;

естественные науки, математика и статистика – 68%.

Гендерное равенство наблюдается в сферах:

сельское хозяйство и биоресурсы – 49,5%;

бизнес, управление и право – 48%.

В меньшинстве девушки обучаются в сферах: