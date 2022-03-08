12:32 08.03.2022
Александр Герлиц обратился к казахстанцам
Фото: скринщот из видео/QAZSPORT
32-летний паралимпиец из Петропавловска Александр Герлиц поделился первыми эмоциями после выигрыша бронзовой медали на зимней Паралимпиаде-2022, передает Zakon.kz.
Герлиц признался, что в биатлонной гонке на 10 км с четырьмя огневыми рубежами сделал все почти идеально.
Сегодня гонка была достаточно тяжелая, но я тактически начал ее более спокойно. Снег своеобразный, но с каждым кругом лыжи у меня ехали все лучше и лучше, поэтому я набрал хорошую скорость. К сожалению, по стрельбе не все получилось, как планировал, допустил три промаха. Но это мне не помешало завоевать бронзовую медаль.Александр Герлиц
Александр очень рад, что выиграл первую медаль для Казахстана в Пекине-2022, да еще и в праздник – Международный женский день.
Ощущения непередаваемые, это моя первая в жизни медаль Паралимпиады. В Пхенчхане-2018 я был четвертым (в лыжной гонке на 20 км), спасибо всем, кто болел, переживал за меня. Жене, сыночку – привет, ждите меня, привет вам огромный! Дорогие дамы, жены, бабушки, мамы, казахстанцы, поздравляю с Международным женским днем, желаю вам счастья, здоровья, любви, процветания! Этот подарок сегодня вам, от души всем спасибо, кто болел за нас, переживал, впереди еще половина Паралимпиады. Бронзовый призер Паралимпиады-2022 Александр Герлиц