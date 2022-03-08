Александр Герлиц обратился к казахстанцам

Герлиц признался, что в биатлонной гонке на 10 км с четырьмя огневыми рубежами сделал все почти идеально.

Сегодня гонка была достаточно тяжелая, но я тактически начал ее более спокойно. Снег своеобразный, но с каждым кругом лыжи у меня ехали все лучше и лучше, поэтому я набрал хорошую скорость. К сожалению, по стрельбе не все получилось, как планировал, допустил три промаха. Но это мне не помешало завоевать бронзовую медаль. Александр Герлиц

Александр очень рад, что выиграл первую медаль для Казахстана в Пекине-2022, да еще и в праздник – Международный женский день.