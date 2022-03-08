Токаев поздравил Герлица с бронзовой медалью на Паралимпиаде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского биатлониста Александра Герлица с бронзовой медалью на Играх в Пекине.

Глава государства пожелал спортсмену дальнейших спортивных достижений.

На Параолимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км. Это первая медаль Казахстана на зимних Паралимпийских играх в Пекине. От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений! March 8, 2022

Результат Александра Герлица (класс LW6, стоя) – 33 минуты, 6,5 секунды, на четырех огневых рубежах он допустил суммарно три промаха и отстал от победителя на 1 минуту и 21,3 секунды.

«Золото» завоевал канадец Марк Арендз (без промахов, 31 минута, 45,2 секунды), «серебро» у украинца Григория Вовчинского (один промах, отставание от победителя +32,8 секунды).

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.