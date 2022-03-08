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12:26 08.03.2022

Токаев поздравил Герлица с бронзовой медалью на Паралимпиаде

президент Казахстана Фото: Акорда
Казахстанский паралимпиец Александр Герлиц выиграл бронзовую медаль в биатлоне в гонке на 10 км. Это первая медаль Казахстана на Паралимпиаде в Пекине, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского биатлониста Александра Герлица с бронзовой медалью на Играх в Пекине.

Глава государства пожелал спортсмену дальнейших спортивных достижений.

Результат Александра Герлица (класс LW6, стоя) – 33 минуты, 6,5 секунды, на четырех огневых рубежах он допустил суммарно три промаха и отстал от победителя на 1 минуту и 21,3 секунды.

«Золото» завоевал канадец Марк Арендз (без промахов, 31 минута, 45,2 секунды), «серебро» у украинца Григория Вовчинского (один промах, отставание от победителя +32,8 секунды).

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Данияр Кунафин
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