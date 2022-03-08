Фируза Шарипова планирует сняться в фильме

Свой самый большой бой в карьере казахстанка Фируза Шарипова провела 11 декабря 2021 года. Ее соперницей стала абсолютная чемпионка мира в легком весе Кэти Тейлор из Ирландии.

На кону стояли все титулы чемпионки мира, принадлежащие Тейлор. Несмотря на долгую паузу, Фируза Шарипова не позволила себя нокаутировать, дала бой чемпионке, но в итоге проиграла по очкам.

В эти дни спортсменка посетила международную выставку EXPO 2020 в Дубае, где поделилась своими планами. Согласно договоренностям, Шарипова примет участие в ближайшем турнире в лиге Alash Pride KZ. Бой пройдет по правилам ММА.

Также спортсменка планирует попробовать себя в качестве актрисы в новом фильме «Телохранитель для дочери», где она исполнит роль сослуживицы главного героя.

Всего на профессиональном боксерском ринге Шарипова провела 16 боев, из них выиграла 14 (в том числе восемь нокаутом).

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