Какие вещества ускоряют появление ржавчины на кузове автомобиля

Как пишет rg.ru, особое место в рейтинге занимает птичий помет. Из-за того, что в нем содержится мочевая кислота, жидкость становится особо опасной для кузова авто. В связи с тем, что птицы употребляют в пищу в том числе песок и мелкие камни, эти вкрапления создают при удалении с кузова эффект наждачной бумаги.

Не менее вредными для лакокрасочного покрытия (ЛКП) несут следы от убитых бабочек, мух, слепней и прочих насекомых. Органические кляксы на солнцепеке просто въедаются в лак, разрушая его структуру.

В результате строительства и ремонта автодорог на кузове активно оседают брызги битума - асфальтоподобного материала, являющегося смесью высокомолекулярных углеводородов и их неметаллических производных. Хуже всего, когда битум забивается в микротрещины, щели и другие технологические полости. Если прозевать момент, битум засохнет или запечется на солнце. Иными словами, битум въедается в лак так сильно, что удалить его подчас не удается даже сильными растворителями, которые сами по себе наносят урон кузовной окраске.

Также не рекомендуется парковать авто у деревьев весной, так как липкие почки тополя, липы, каштана, шелковицы и хвойных деревьев создадут бурые или желтые трудноустранимые пятна.

Отмечается, что часто автовладельцы не замечают подтеки бензина или солярки на кузове. Между тем, горючее не даром используют в качестве очистителя и растворителя загрязнений. Если в подкапотном пространстве, в районе топливного бака и на других частях машины долгое время остаются пятна бензина или дизтоплива, урон ЛКП обеспечен. Самый минимальный вред - это потемнение лака в месте попадания капель. При серьезном же пятне загрязнения и большом времени контакта может произойти разжижение внешнего слоя и лак, образно говоря, может потечь.