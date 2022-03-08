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20:33 08.03.2022

Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум

заправка Фото: Zakon.kz
Цена превысила отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра) - более 2 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА), которая отслеживает расценки на более чем 60 тыс. автозаправок.

Уточняется, что это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории. Предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 доллара за галлон.

Елена Беляева
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