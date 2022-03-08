Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум

Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА), которая отслеживает расценки на более чем 60 тыс. автозаправок.

Уточняется, что это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории. Предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 доллара за галлон.