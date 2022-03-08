21:18 08.03.2022
Пассажир авто погиб в аварии с участием большегруза на трассе в ЗКО
Фото: Пресс-служба ДП ЗКО
ДТП произошло в 10 км от поселка Томпак Акжаикского района. Столкнулись автомобиль марки Mitsubishi Montero и фура марки Renault, передает Zakon.kz.
7 марта около 19:30 водитель автомашины марки Mitsubishi Montero, 1974 г.р. совершал обгон. Не справившись с рулевым управлением, он допустил касательное столкновение с фурой марки Renault, после чего опрокинулся в кювет. Пресс-служба ДП ЗКО
В Mitsubishi находился пассажир 1968 года рождения. Мужчина скончался на месте столкновения.
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Фото: пресс-служба ДП ЗКО