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21:18 08.03.2022

Пассажир авто погиб в аварии с участием большегруза на трассе в ЗКО

авария Фото: Пресс-служба ДП ЗКО
ДТП произошло в 10 км от поселка Томпак Акжаикского района. Столкнулись автомобиль марки Mitsubishi Montero и фура марки Renault, передает Zakon.kz.
7 марта около 19:30 водитель автомашины марки Mitsubishi Montero, 1974 г.р. совершал обгон. Не справившись с рулевым управлением, он допустил касательное столкновение с фурой марки Renault, после чего опрокинулся в кювет. Пресс-служба ДП ЗКО

авария

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

В Mitsubishi находился пассажир 1968 года рождения. Мужчина скончался на месте столкновения.

авто

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

ДТП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Елена Беляева
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