Пассажир авто погиб в аварии с участием большегруза на трассе в ЗКО

7 марта около 19:30 водитель автомашины марки Mitsubishi Montero, 1974 г.р. совершал обгон. Не справившись с рулевым управлением, он допустил касательное столкновение с фурой марки Renault, после чего опрокинулся в кювет. Пресс-служба ДП ЗКО

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

В Mitsubishi находился пассажир 1968 года рождения. Мужчина скончался на месте столкновения.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО