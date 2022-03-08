Почему при непогоде возрастает чувствительность к боли, рассказала врач

В беседе с ura она отметила, что метеофронт разрежает воздух, а при вдыхании разреженного воздуха возникает гипоксия мозга. В ответ в гипоталамусе возрастает выброс гормонов стресса, а синтез серотонина и дофамина снижается. В результате появляется тревога, повышенная чувствительность ко всем видам боли и мигрень.

При этом врач рассказала, что появлению головной боли способствует связывание события в цепочки вызываемых реакций (апофения — переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных). Специалист отметила, что при резком ухудшении погоды мозг сигнализирует об опасности.

При виде тучи организм запускает почти что условно-рефлекторную паническую атаку в разных проявлениях: затруднение дыхания, тревожность, психосоматическая «пляска» симптомов. А в этом году зима решила разнообразить наши будни резкими температурными перепадами – до 20 градусов разницы в течение одного дня, сменой морозов на резкую оттепель, – рассказала специалист.