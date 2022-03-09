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00:16 09.03.2022

Умер бывший тренер футбольных клубов «Локомотив» и «Рапид»

тренер Фото: skrapid.at
Сергей Мандреко скончался в возрасте 50 лет. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, передает Zakon.kz.

Тренер страдал от данного заболевания с 2016 года.

О трагедии сообщил австрийский футбольный клуб «Рапид», за который Мандреко выступал с 1992 по 1997 год. Также он представлял таджикистанские «Вахш» и «Памир», германские «Герту» и «Бохум», австрийские «Маттерсбург» и «Парндорф». Кроме того, Мандреко сыграл четыре матча за сборную СНГ и по одному — за сборные Таджикистана и России.

После завершения карьеры футболиста Мандреко работал тренером в австрийских «Ласзее» и «ЛАК-Интере». В 2008-2009 годах он занимал должность ассистента главного тренера в московском «Локомотиве».

Елена Беляева
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