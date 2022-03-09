00:43 09.03.2022
Сайты нескольких российских госведомств взломали хакеры
Фото: pixabay
Кибератакам в РФ подверглись порталы Минкультуры, Минцифры, Федеральной антимонопольной службы, Росстата, Федеральной службы исполнения наказаний, Роскомнадзора, передает Zakon.kz.
Как пишет lenta.ru, на главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков, российским и украинским флагами.
В пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что сайт ведомства подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера, в данный момент ведутся технические работы по восстановлению функционирования ресурса.