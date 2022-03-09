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00:43 09.03.2022

Сайты нескольких российских госведомств взломали хакеры

графика Фото: pixabay
Кибератакам в РФ подверглись порталы Минкультуры, Минцифры, Федеральной антимонопольной службы, Росстата, Федеральной службы исполнения наказаний, Роскомнадзора, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, на главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков, российским и украинским флагами.

В пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что сайт ведомства подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера, в данный момент ведутся технические работы по восстановлению функционирования ресурса.

Елена Беляева
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