Сайты нескольких российских госведомств взломали хакеры

Как пишет lenta.ru, на главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков, российским и украинским флагами.

В пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что сайт ведомства подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера, в данный момент ведутся технические работы по восстановлению функционирования ресурса.