Индия отменяет запрет на международные авиарейсы

Признавая широкий охват вакцинацией во всем мире и после консультаций с заинтересованными сторонами правительство Индии приняло решение возобновить регулярные коммерческие международные пассажирские перевозки в Индию и из Индии с 27.03.2022, т. е. с начало летнего графика (полетов) 2022 года, - приводит ТАСС слова авиационного ведомства.

С июля 2020 года действуют двусторонние соглашения с отдельными странами о «воздушном пузыре» (ограниченном авиасообщении только для граждан этих стран). Индия заключила пакты о «воздушных пузырях» с 28 государствами.