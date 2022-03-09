01:25 09.03.2022
Индия отменяет запрет на международные авиарейсы
Фото: Zakon.kz
Министерство гражданской авиации Индии заявило о том, что зарубежные рейсы будут полностью разрешены с 27 марта. Авиарейсы не действовали в течение двух лет из-за пандемии, передает Zakon.kz.
Признавая широкий охват вакцинацией во всем мире и после консультаций с заинтересованными сторонами правительство Индии приняло решение возобновить регулярные коммерческие международные пассажирские перевозки в Индию и из Индии с 27.03.2022, т. е. с начало летнего графика (полетов) 2022 года, - приводит ТАСС слова авиационного ведомства.
С июля 2020 года действуют двусторонние соглашения с отдельными странами о «воздушном пузыре» (ограниченном авиасообщении только для граждан этих стран). Индия заключила пакты о «воздушных пузырях» с 28 государствами.