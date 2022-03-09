Необработанные семена и орехи повышают либидо – эксперт

В интервью агентству «Москва» она отметила, что орехи, семена, зелень и зерна, не подвергавшиеся обработке, относятся к продуктам, повышающим либидо. Как уточняется, эффект от их употребления связан с выработкой окситоцина.

Такое же действие характерно для продуктов, содержащих фитоаналоги половых гормонов, отметила специалист.

Это сельдерей и трюфели, которые содержат фитоандрогены. Не стоит забывать про синтез эндорфинов – гормонов удовольствия - в головном мозге. Они напрямую не ассоциированы с половой функцией, но отвечают за общее ощущение удовольствия, – подчеркнула Стародубова.

Например, синтез эндорфинов повышают перец Чили и темный шоколад.

Расслабление стенок мелких сосудов и приток крови к органам малого таза обеспечивают природные флавоноиды. Ими богаты красное вино, какао, темные ягоды, арбузы.

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