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06:07 09.03.2022

Британия разрешила задерживать самолеты России в ее воздушном пространстве

Британия Россия Фото: pixabay
Авиаперелеты над своей территорией запретили Франция, Германия, Италия, Швеция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Дания, Ирландия, Норвегия, Канада, Испания, сообщает Zakon.kz.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что любой российский самолет, оказавшийся в британском воздушном пространстве, может быть задержан, сообщают «Известия».

Великобритания была первой страной, закрывшей небо для России. 24 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что запретит рейсам авиакомпании «Аэрофлот» приземляться. На следующий день авиакомпания «Аэрофлот» приостановила все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая.

27 февраля авиаперелеты над своей территорией запретили Франция, Германия, Италия, Швеция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Дания, Ирландия, Норвегия, Канада, Испания. Ранее к санкциям также присоединились Румыния, Литва, Эстония, Польша, Чехия и Болгария.

28 февраля в ответ на решение Евросоюза закрыть небо для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.

Данияр Кунафин
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