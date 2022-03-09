Британия разрешила задерживать самолеты России в ее воздушном пространстве

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что любой российский самолет, оказавшийся в британском воздушном пространстве, может быть задержан, сообщают «Известия».

Великобритания была первой страной, закрывшей небо для России. 24 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что запретит рейсам авиакомпании «Аэрофлот» приземляться. На следующий день авиакомпания «Аэрофлот» приостановила все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая.

27 февраля авиаперелеты над своей территорией запретили Франция, Германия, Италия, Швеция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Дания, Ирландия, Норвегия, Канада, Испания. Ранее к санкциям также присоединились Румыния, Литва, Эстония, Польша, Чехия и Болгария.

28 февраля в ответ на решение Евросоюза закрыть небо для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран.