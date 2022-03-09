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06:28 09.03.2022

Водитель Toyota Camry сбежал с места ДТП в Алматы

Toyota Camry Фото: Zakon.kz
Пострадали два пассажира Toyota Camry. Их с многочисленными переломами увезли в больницу. Водителя авто разыскивает полиция, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Алматы в районе пересечения улицы Утеген батыра с проспектом Райымбека произошло ДТП.

Водитель Toyota Camry ехал по Утеген батыра в северном направлении. У дороги в «кармашке» стоял припаркованный Chevrolet Cobalt.

По неизвестной причине водитель Camry заехал на бордюр и врезался в бок Cobalt. Японский автомобиль протаранил Chevrolet до самого столба дорожного освещения.

ДТП Алматы Chevrolet Cobalt

Фото: Zakon.kz

От полученных ударов Chevrolet Cobalt едва не разорвало пополам, восстановлению он не подлежит.

ДТП Алматы Toyota Camry

Фото: Zakon.kz

Пострадали два пассажира Toyota, которых увезли в больницу с многочисленными переломами. Сам водитель не пострадал и сбежал с места ДТП.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Водитель Chevrolet Cobalt рассказал, что автомобиль ему не принадлежит, он взял машину на выкуп в таксопарке. Сам автомобиль 2021 года выпуска.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Прибывшие сотрудники полиции вызвали криминалиста, которые позже снял отпечатки пальцев с Toyota Camry. Водителя объявили в розыск.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

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