06:28 09.03.2022
Водитель Toyota Camry сбежал с места ДТП в Алматы
Фото: Zakon.kz
Пострадали два пассажира Toyota Camry. Их с многочисленными переломами увезли в больницу. Водителя авто разыскивает полиция, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В Алматы в районе пересечения улицы Утеген батыра с проспектом Райымбека произошло ДТП.
Водитель Toyota Camry ехал по Утеген батыра в северном направлении. У дороги в «кармашке» стоял припаркованный Chevrolet Cobalt.
По неизвестной причине водитель Camry заехал на бордюр и врезался в бок Cobalt. Японский автомобиль протаранил Chevrolet до самого столба дорожного освещения.
От полученных ударов Chevrolet Cobalt едва не разорвало пополам, восстановлению он не подлежит.
Фото: Zakon.kz
Пострадали два пассажира Toyota, которых увезли в больницу с многочисленными переломами. Сам водитель не пострадал и сбежал с места ДТП.
Фото: Zakon.kz
Водитель Chevrolet Cobalt рассказал, что автомобиль ему не принадлежит, он взял машину на выкуп в таксопарке. Сам автомобиль 2021 года выпуска.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие сотрудники полиции вызвали криминалиста, которые позже снял отпечатки пальцев с Toyota Camry. Водителя объявили в розыск.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz