Запрет на российскую нефть сильно ударит по ценам в США – СМИ
Отказ США от российской нефти грозит стране «огромными финансовыми потерями», сообщает The Hill.
Российские энергоресурсы составляли более 8% от всего американского импорта сырой нефти и нефтепродуктов.
Издание отмечает, что отказ от них приведет к значительному повышению цен, «по крайней мере до тех пор, пока откуда-то не пойдут другие поставки энергоносителей».
Другим вариантом снятия давления с запрета на российскую нефть было бы увеличение добычи сланцевой нефти в США, хотя этот рост будет ограничен рабочей силой и инфраструктурой.
Страны-члены ОПЕК могли бы принять решение об увеличении добычи и экспорта нефти в Соединенные Штаты. Однако в настоящее время не наблюдается никаких признаков, что они готовы заменить российские поставки в США.
По словам директора Института государственной политики Payne Institute Моргана Базилиана, ближневосточные поставщики энергоресурсов не пытаются помочь американской стороне справиться с последствиями антироссийских санкций.
По мнению Базилиана, представления о том, что отказ США от российской нефти может привести к энергетической независимости Вашингтона, являются «глубоко ошибочными».