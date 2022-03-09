Запрет на российскую нефть сильно ударит по ценам в США – СМИ

Отказ США от российской нефти грозит стране «огромными финансовыми потерями», сообщает The Hill.

Российские энергоресурсы составляли более 8% от всего американского импорта сырой нефти и нефтепродуктов.

Издание отмечает, что отказ от них приведет к значительному повышению цен, «по крайней мере до тех пор, пока откуда-то не пойдут другие поставки энергоносителей».

Другим вариантом снятия давления с запрета на российскую нефть было бы увеличение добычи сланцевой нефти в США, хотя этот рост будет ограничен рабочей силой и инфраструктурой.

Страны-члены ОПЕК могли бы принять решение об увеличении добычи и экспорта нефти в Соединенные Штаты. Однако в настоящее время не наблюдается никаких признаков, что они готовы заменить российские поставки в США.

По словам директора Института государственной политики Payne Institute Моргана Базилиана, ближневосточные поставщики энергоресурсов не пытаются помочь американской стороне справиться с последствиями антироссийских санкций.

По мнению Базилиана, представления о том, что отказ США от российской нефти может привести к энергетической независимости Вашингтона, являются «глубоко ошибочными».