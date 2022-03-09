Небольшой рост заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 7,
в Алматы – 23,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 4,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 11,
в Костанайской области – 3,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 2,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 012 случаев.
290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 131,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 23,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 7,
в Атырауской области – 30,
в ВКО – 4,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 6,
в Карагандинской области – 30,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 25,
в СКО – 24,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 277 680 человек.