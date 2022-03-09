Небольшой рост заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 7,

в Алматы – 23,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 4,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 11,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 012 случаев.

290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 131,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 23,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 7,

в Атырауской области – 30,

в ВКО – 4,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 30,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 25,

в СКО – 24,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 277 680 человек.