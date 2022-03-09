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08:00 09.03.2022

Небольшой рост заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали на 10 заболевших больше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в четырех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 7,

  • в Алматы – 23,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 4,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 3,

  • в Карагандинской области – 11,

  • в Костанайской области – 3,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в СКО – 25,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 012 случаев.

290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 131,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 23,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 7,

  • в Атырауской области – 30,

  • в ВКО – 4,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 6,

  • в Карагандинской области – 30,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 7,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 25,

  • в СКО – 24,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 277 680 человек.

Данияр Кунафин
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