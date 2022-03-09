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08:24 09.03.2022

Три казахстанца скончались от КВИ за сутки

Казахстан COVID-19 Фото: pixabay
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 87 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 748 человек (12 693+ и 1055 КВИ-), из них в стационарах – 1348, на амбулаторном уровне – 12 400.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 101,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 38,

  • на аппарате ИВЛ – 23.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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