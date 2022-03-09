Три казахстанца скончались от КВИ за сутки

На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 748 человек (12 693+ и 1055 КВИ-), из них в стационарах – 1348, на амбулаторном уровне – 12 400.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 101,

в состоянии крайней степени тяжести – 38,

на аппарате ИВЛ – 23.