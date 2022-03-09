08:24 09.03.2022
Три казахстанца скончались от КВИ за сутки
Фото: pixabay
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 87 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 748 человек (12 693+ и 1055 КВИ-), из них в стационарах – 1348, на амбулаторном уровне – 12 400.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 101,
в состоянии крайней степени тяжести – 38,
на аппарате ИВЛ – 23.
Фото: Минздрав РК