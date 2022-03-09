Назван способ избавиться от звонков телефонных роботов

В интервью радио Sputnik Олег Седов рассказал, что чаще всего обзвоном занимаются не люди, а телефонные роботы, которые озвучивают заранее записанные сценарии. По словам эксперта, номера телефонов могут попадать в базы данных, которые используются для звонков и рассылок, из самых разных источников.

В частности, люди часто оставляют номера при регистрации на слабозащищенных в цифровом плане онлайн-ресурсах, откуда вероятность утечек очень высока.

Если вы добровольно где-то оставляете свой номер телефона, это вовсе не означает, что вы добровольно даете согласие на то, чтобы вам досаждали назойливыми телефонными звонками по этому номеру. Олег Седов

Но поставщики услуг, как отметил эксперт, этим часто пренебрегают и начинают «бомбить» рекламными спам-сообщениями и звонками.

Кроме того, вероятность того, что ваши данные в каком-нибудь салоне красоты будут надежнейшим образом охраняться, скорее всего, нулевая. Потому что охрана данных стоит денег, а на этом обычно экономят. Олег Седов

По мнению специалиста, нельзя полностью остановить поток звонков от телефонных роботов, но есть способ, как можно снизить количество получаемого таким образом спама.

Роботы делают холодный обзвон, то есть набирают случайные номера. Чтобы снизить количество звонков (от автоматических систем. – Прим. ред.), достаточно перестать отвечать на вызовы с незнакомых номеров. Олег Седов

Как пояснил эксперт, если человек не отвечает на звонки, то с точки зрения робота, который совершает обзвон, номер становится неактуальным.