Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:23 09.03.2022

Кукушкин сыграет в финале квалификации Мастерса в Индиан-Уэллсе

Теннис Финал Квала США Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин после завоевания командной путевки в финальный раунд Кубка Дэвиса-2022 удачно начал свой турнирный путь на кортах американского Индиан-Уэллса, сообщает Zakon.kz.

Казахстанcкий теннисист в первом круге квалификационных состязаний сумел обыграть 16 сеяного итальянца Андреаса Сеппи со счетом 6:2, 6:4. Данный полуфинальный поединок продолжался 1 час и 37 минут, что позволило Михаилу завоевать путевку в финал. В решающем матче отборочного турнира второй номер сборной Казахстана встретится с Йошихито Нишиока, японец получил от организаторов шестой номер посева.

На этих же соревнованиях выступал еще один член казахстанской команды – Дмитрий Попко. К сожалению, Дмитрий не смог преодолеть препятствие в лице колумбийца Даниэля Элахи Галана, уступив ему в двух сетах – 4:6, 5:7.

Теннис Победа Челленджер

Фото: Instagram/skatov_timofey

После продолжительной безвыигрышной серии порадовал Тимофей Скатов, который удачно стартовал на Челленджере в Италии. Теннисист из Петропавловска выиграл в первом круге на грунтовом турнире Roseto Degli Abruzzi. Для успеха над немцем Эльмарои Эюповичем Тимофею понадобилась волевая победа в трех партиях – 2:6, 7:6, 6:2.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Кукушкин Михаил
Александр Герлиц обратился к казахстанцам
08.03.2022
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
08.03.2022
Метеорологи назвали самые загрязненные районы городов Казахстана
08.03.2022
Казахстан выиграл первую медаль на зимней Паралимпиаде
08.03.2022
Гололед и туман ожидаются в трех регионах Казахстана
08.03.2022
Главная Топ LIVE Все