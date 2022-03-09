Кукушкин сыграет в финале квалификации Мастерса в Индиан-Уэллсе

Казахстанcкий теннисист в первом круге квалификационных состязаний сумел обыграть 16 сеяного итальянца Андреаса Сеппи со счетом 6:2, 6:4. Данный полуфинальный поединок продолжался 1 час и 37 минут, что позволило Михаилу завоевать путевку в финал. В решающем матче отборочного турнира второй номер сборной Казахстана встретится с Йошихито Нишиока, японец получил от организаторов шестой номер посева.

На этих же соревнованиях выступал еще один член казахстанской команды – Дмитрий Попко. К сожалению, Дмитрий не смог преодолеть препятствие в лице колумбийца Даниэля Элахи Галана, уступив ему в двух сетах – 4:6, 5:7.

Фото: Instagram/skatov_timofey

После продолжительной безвыигрышной серии порадовал Тимофей Скатов, который удачно стартовал на Челленджере в Италии. Теннисист из Петропавловска выиграл в первом круге на грунтовом турнире Roseto Degli Abruzzi. Для успеха над немцем Эльмарои Эюповичем Тимофею понадобилась волевая победа в трех партиях – 2:6, 7:6, 6:2.

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