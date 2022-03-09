10:20 09.03.2022
В Карагандинской области арестованные сбежали из ИВС
Фото: Zakon.kz
8 марта из изолятора временного содержания отдела полиции Шахтинска сбежали двое следственно-арестованных. Беглецов задержали, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, арестанты совершили побег из прогулочного двора изолятора временного содержания.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции в течение нескольких часов задержали беглецов. По факту побега возбуждено уголовное дело по статье 426 УК РК, – отметили в полиции области.
Также добавили, что ведется расследование.