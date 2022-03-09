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10:58 09.03.2022

Андрей Карпович возглавил сборную Казахстана по футболу

андрей карпович, футбол, сборная казахстана, тренер, назначение Фото: kff.kz
Талгат Байсуфинов покидает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной назначен Андрей Карпович, передает Zakon.kz.
Решением руководства Казахстанской федерации футбола досрочно прекращены полномочия главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгата Байсуфинова.Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

талгат байсуфинов, футбол, сборная казахстана, главный тренер

Фото: kff.kz

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной назначен Андрей Карпович.

Андрей Владимирович хорошо знаком казахстанским болельщикам по играм за сборную Казахстана. Он входит в пятерку рекордсменов национальной команды по сыгранным матчам (55), не раз выводил ее на поле в качестве капитана.Пресс-служба КФФ

За свою клубную карьеру Карпович выступал за «Елим-ай», «Иртыш», «Кайрат», «Локомотив», «Ордабасы», «Шахтер», «Атырау», «Алтай», а также за российские «Ростсельмаш» и «Динамо».

Тренерскую карьеру Карпович начинал в системе «Кайрата», после чего два года возглавлял «Окжетпес». С начала 2021 года является главным тренером «Кызыл-Жар СК».

Первым испытанием для команды нового главного тренера станет выездной матч против сборной Молдовы, который состоится 24 марта.Пресс-служба КФФ
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