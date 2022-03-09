Андрей Карпович возглавил сборную Казахстана по футболу

Решением руководства Казахстанской федерации футбола досрочно прекращены полномочия главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгата Байсуфинова. Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Фото: kff.kz

Исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной назначен Андрей Карпович.

Андрей Владимирович хорошо знаком казахстанским болельщикам по играм за сборную Казахстана. Он входит в пятерку рекордсменов национальной команды по сыгранным матчам (55), не раз выводил ее на поле в качестве капитана. Пресс-служба КФФ

За свою клубную карьеру Карпович выступал за «Елим-ай», «Иртыш», «Кайрат», «Локомотив», «Ордабасы», «Шахтер», «Атырау», «Алтай», а также за российские «Ростсельмаш» и «Динамо».

Тренерскую карьеру Карпович начинал в системе «Кайрата», после чего два года возглавлял «Окжетпес». С начала 2021 года является главным тренером «Кызыл-Жар СК».