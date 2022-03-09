Консультант Всемирного банка: Свыше 50% участников Zhas Project – женщины

Она также озвучила основные рекомендации к продолжению проекта в Казахстане в ходе круглого стола, посвященного завершению проекта.

Мы на протяжении всех этих лет наблюдали воодушевление, преданность делу, а без этого очень трудно реализовать какой-либо проект. И также хотелось бы отметить, что данный синтез, который мы представим, стал возможным благодаря той системе мониторинга и оценки, которая была выстроена вокруг проекта. Группа управления проектом и Координационное агентство собирали огромный массив данных. Сегодня мы можем представить лишь небольшую часть, – отметила Закиева.

Целью подготовленного сводного доклада было синтезирование результатов данных, собранных в ходе реализации проекта.

Zhas Project был разработан совместно с правительством Республики Казахстан для поддержки развития молодежи, перехода к взрослой жизни и повышения вовлеченности в жизнь сообщества. Программа финансировалась за счет средств Швейцарского трастового фонда и реализовывалась Министерством образования и науки при технической поддержке Всемирного банка.

Программу реализовывала группа управления проектами при Министерстве образования и науки, а повседневную деятельность осуществляло Координационное агентство.

По словам Альмиры Закиевой, на участие в программе было подано 33 тысячи заявок, 30% из которых были отобраны для участия. 55% участников составили представительницы женского пола, 62% – сельская молодежь, 62% – молодежь категории NEET, 5% – участники с ограниченными возможностями. Также 35% участников были в возрасте от 18 до 22 лет, а 65% – от 23 до 29 лет. За годы работы проекта свыше 9 тысяч молодых казахстанцев реализовали более 2900 проектов. Такая оценка проекта основана на данных, собранных в ходе реализации программы.

Фото: Zhas Project

Ключевые цели программы – стимулирование вовлеченности молодежи, особенно социально уязвимых групп, в жизнь сообщества и развитие жизненных навыков. Второстепенная цель – способствовать положительному восприятию социального предпринимательства как варианта карьеры. При этом необходимо отметить, что изначально устойчивость проектов не являлась целью программы, и поэтому механизмы стимулирования устойчивости проектов полностью отсутствовали.

Согласно отчету, 45% участников Zhas Project продолжают реализацию своих проектов после завершения программы, а половина из них зарегистрировали свою деятельность. Лидеры, мужчины и сельская молодежь с большей вероятностью продолжают проектную деятельность как на коммерческой, так и на благотворительной основе. К основным причинам прекращения проектной деятельности относятся нехватка финансов, отсутствие навыков, нехватка времени и распад группы. Эффект «поддержки»: качественные данные показывают, что поддержка программы была слишком короткой и необходима расширенная поддержка наставничества, – рассказала консультант Всемирного банка.

Были озвучены основные выводы сводного отчета проекта. Так, полный объем поддержки – финансирование, тренинги по развитию жизненно важных навыков и менторство – оказал самое большое влияние на развитие и сохранение навыков молодых людей.

Также после проекта стало заметно, что молодежь в сельской местности в меньшей степени развила жизненно важные навыки по сравнению с другими группами. Согласно отчету, вовлечение в жизнь сообщества позитивно влияет как на способности и мотивацию молодежи, так и на пользу местному сообществу.

Сам проект мотивировал молодежь к социальному предпринимательству и может послужить дополнительным инструментом для его развития.

Также, по словам Закиевой, для дальнейшей устойчивости проектов требуются улучшения в дизайне программы.