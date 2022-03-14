День «Көрісу» – история праздника

14 марта в Казахстане отмечается день «Көрісу». В древности этот день считался началом нового года.

Казахи радовались тому, что зима закончилась благополучно, ведь зимы в казахских степях были суровые. Первым делом все спрашивали друг друга, все ли нормально, какой ценой пережили зиму, жив ли скот – потому что скот был главной валютой в те времена.

В день «Көрісу» казахи навещали друг друга, здоровались и поздравляли с прошедшим годом. В каждом доме варилось мясо, но специально гостей никто не приглашал. Дети вставали спозаранку и посещали каждый дом, в котором живут их родственники. Старшие давали детям благословения и сладости.

В день «Көрісу» принято прощать друг друга, отпускать старые обиды. Самым важным в этот праздник является традиция «көрісу» – рукопожатие. Она символизирует почтение и уважение к каждому близкому человеку.

Казахи, жившие в юртах, тяжело переживали суровые зимы степи – в бескрайних землях тяжело укрыться от метели и снега, а скоту – трудно добывать пропитание. Но самым страшным для кочевника зимой был жұт – гололед, из-за которого вся степь покрывалась льдом. С ним приходил и голод.

Поэтому приход весны был настоящим праздником. Люди радовались лучам солнца, которые прогревали землю, и наконец-то отходили от переживаний за семью и скот. Предки даже запрещали топтать и рвать первую траву – она была символом надежды и процветания.

Традиция отмечать этот праздник сохранилась в западных регионах Казахстана. В этот день принято накрывать дастархан, варить мясо и ждать в гости близких, которые приходят пожать руку.