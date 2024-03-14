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День встреч и приветствий: как в ВКО отмечают Көрісу күні

День встреч и приветствий: как в ВКО отмечают Көрісу күні, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 17:54 Фото: пресс-центр ВКО
Первый день Наурызнама носит название "Көрісу күні – Амал мерекесі", его отмечают 14 марта. Этот день – еще один повод, чтобы увидеться и сказать друг другу добрые пожелания.
В Усть-Каменогорске тепло поздравили представителей старшего поколения, которые вносят неоценимый вклад в развитие и процветание всей страны. Среди них – писатель, переводчик, ученый, почетный журналист Казахстана, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Казахстан Айтмухамбет Касымов, которого поздравил заслуженный артист РК Вячеслав Ткач. Айтмухамбет Касымов является автором более десяти книг, которые стали ценным кладезем знаний, особенно для студентов-журналистов.

Также слова благодарности кандидату исторических наук, доценту ВАК, почетному профессору ВКУ имени С. Аманжолова Ивану Полтаранину выразил председатель правления – ректор ВКУ имени С. Аманжолова Мухтар Толеген. Ученый занимается изучением демографических процессов. Опубликовано более 40 научных статей Ивана Полтаранина по общинно-переселенческой и международно-политической проблематике.


Волонтеры провели акцию "Ризашылық акциясы". Они посетили пожилых людей, поздравили с главным весенним праздником и пожелали крепкого здоровья и отличного настроения.

Жители Риддера поздравили всех казахстанцев с днем Көрісу күні. Общественники, деятели культуры, молодежь приветствовали друг друга рукопожатием, теплыми объятиями и словами "Бір жасыңызбен!".

В районе Алтай праздничную декаду открыл танцевальный флешмоб. Подарить жителям района хорошее настроение и поздравить с праздником весны и обновления решили участники известного далеко за пределами Казахстана ансамбля танца "Зыряночка".

Сотрудники предприятий и организаций пришли на работу в камзолах и жилетах, богато украшенных национальными орнаментами, при этом сохраняя официальный стиль. Челлендж, который продлится до конца месяца, с радостью поддержали представители различных этносов, проживающих в регионе, демонстрируя свое уважение к культурному наследию казахского народа. 

Для жителей и гостей региона подготовили насыщенную программу. Они смогут посетить концерты, выставки, принять участие в спортивных состязаниях и многое другое. В эти праздничные дни пройдет более 300 мероприятий, посвященных Наурыз мейрамы.

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