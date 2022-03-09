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11:21 09.03.2022

До 28 градусов мороза ожидается на севере Казахстана

снег, холодно Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10-12 марта. Как сообщили в РГП «Казгидромет», ожидаются морозы и сильные осадки, передает Zakon.kz.
На северной половине Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков с довольно низкими температурами воздуха. В ночные часы столбики термометров в этих регионах опустятся до -17...-28°С. РГП «Казгидромет»

На западе и юге страны ожидаются осадки. В западных регионах республики – в виде снега, который будет сопровождаться с метелями, на юге – в виде дождя, а в горных, предгорных районах сильные осадки, туман, гололед.

Также на территории Казахстана ожидается усиление ветра 15-20, с порывами до 23-28 м/с.

Анастасия Стативкина
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