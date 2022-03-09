Во-первых, это слухи. Во-вторых, у Казахстана есть разные стыки и не через Россию. Казахстану тотальное отключение интернета никак не грозит, за это можете не переживать. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Асхат Оразбек

В кулуарах Мажилиса журналисты также поинтересовались у вице-министра, возможно ли ухудшение связи в стране.