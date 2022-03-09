Цены на мясо продолжают расти в Казахстане

К таким выводам пришли аналитики Energyprom.kz.

По данным исследователей, в региональном разрезе наибольший выпуск продукции традиционно пришелся на Алматинскую область.

В тройку лидеров также вошли Туркестанская и Акмолинская области.

За январь-декабрь 2021 года валовой выпуск продукции животноводства составил 3,1 трлн тг – на 3,6% больше в реальном выражении, чем годом ранее, – отмечено в публикации.

К 1 февраля 2022 года поголовье лошадей в стране выросло на 11,3% за год, до 3,4 млн голов, птицы — на 9,2%, до 47,3 млн голов, верблюдов — на 7,5%, до 241,5 тыс. голов, овец — на 4,5%, до 18,5 млн голов, КРС — на 3,9%, до 8,3 млн голов, в том числе коров — на 5,4%, до 4,2 млн голов.

Сократилось поголовье свиней — на 2,6%, до 823,3 тыс. голов, а также коз — на 1,2%, до 2,3 млн голов.

В целом, производство в сфере животноводства в плюсе.

Так, в январе 2022 года заметно выросло производство куриных яиц — сразу на 18,4% за год, до 369,7 млн штук.

В розничных точках продаж по Казахстану цены на мясо и птицу по итогам января 2022 года выросли на 11,3% за год.

В том числе на 15,4% подорожала баранина, на 11,8% – конина, на 10,2% – свинина, на 8,3% – говядина. Стоимость вареной колбасы выросла на 7,2%, полукопченой – на 9,1%, – говорится в исследовании.

Средняя цена на говядину в магазинах и на базарах РК составила 2,2 тыс. тг за кг, баранину — 2,4 тыс. тг, свинину — 1,9 тыс. тг, конину — 2,6 тыс. тг. Вареная колбаса стоила в среднем 2,2 тыс. тг за кг, полукопченая — 2,6 тыс. тг.