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Какое мясо сильнее всего подорожало в Казахстане

Какое мясо подорожало в Казахстане перед Новым годом Фото: pixabay
Производство мяса в Казахстане за год выросло – но при этом выросли и цены, хотя некоторые виды мяса подорожали совсем незначительно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Energyprom.kz 11 декабря, с января по октябрь 2023 года в Казахстане произвели 65,3 тыс. тонн мяса – на 10,4% больше по сравнению с прошлым годом. Сюда относится мясо крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей.

При этом цены на мясо в стране выросли на 7,4% за год. Заметнее всего подорожали свинина (+9,8%) и говядина (+9,7%). Птица выросла в цене совсем незначительно (+1,4%). Цена баранины поднялась на 6,9%, конины – на 6,4%.

Рост цен на мясо в Казахстане

Инфографика Energyprom.kz

Сильнее всего цены на мясо за год выросли в Улытауской области (+12,9%), а меньше всего – в Шымкенте (+0,6%). По производству мяса лидируют Костанайская область (11,5 тыс. тонн, +26,7% за год), СКО (9 тыс. тонн, +18,1%) и Актюбинская область (8,6 тыс. тонн, +4,1%).

41,1 тыс. тонн мяса Казахстан в 2023 году отправил на экспорт. Больше всего продукции отправили в Узбекистан, Россию и Кыргызстан.

Ранее стало известно, что Казахстан договорился об экспорте замороженного мяса в Иран.

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