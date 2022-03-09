Нацбанк установил курс на российский рубль в 4,16 тенге

Так, курс российского рубля установлен в 4,16 тенге. Последние торги по рублю проводились 4 марта на KASE, и тогда курс рубля составил 4,8 тенге.

Курс американского доллара установлен в размере 503,3 тенге. На последних торгах 5 марта его стоимость составила 503,79 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 549.91 тенге. Торгов по нему в последние дни не проводилось.

Между тем 9 марта Нацбанк сообщил, что торги на Казахстанской фондовой бирже откроются в 15:00 в формате франкфуртского аукциона. Решение принято для недопущения дестабилизации валютного рынка.