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12:18 09.03.2022

Овечкин c 766 шайбами вошел в клуб великой тройки нападающих НХЛ

Хоккей Рекорд Фото: Instagram/capitals
Дубль российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Калгари Флэймз» принес ему очередной рекордный показатель в истории Национальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

766 шайб за карьеру в НХЛ – таков новый рекорд российского форварда к данному часу. Этой рекордной цифры он достиг 9 марта, когда состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталс» победил в гостях «Калгари Флэймс» со счетом 5:4.

Лидер и главный снайпер «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему догнать чеха Яромира Ягра в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь у обоих хоккеистов одинаковое количество шайб – 766, они делят третье место. Скорее, уже в ближайших турах россиянин обгонит и займет место Ягра в списке легендарных бомбардиров НХЛ – это вопрос времени.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки – 894 гола, вторым идет Горди Хоу (801).

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