Овечкин c 766 шайбами вошел в клуб великой тройки нападающих НХЛ

766 шайб за карьеру в НХЛ – таков новый рекорд российского форварда к данному часу. Этой рекордной цифры он достиг 9 марта, когда состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталс» победил в гостях «Калгари Флэймс» со счетом 5:4.

Лидер и главный снайпер «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему догнать чеха Яромира Ягра в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь у обоих хоккеистов одинаковое количество шайб – 766, они делят третье место. Скорее, уже в ближайших турах россиянин обгонит и займет место Ягра в списке легендарных бомбардиров НХЛ – это вопрос времени.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки – 894 гола, вторым идет Горди Хоу (801).

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.