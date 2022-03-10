Казахский – самый востребованный язык для изучения

На сегодняшний день во всех городах Казахстана можно увидеть языковые центры, в которых желающие могут выучить многие европейские и восточные языки. Самым распространенным языком в мире считается английский, поэтому неудивительно, что курсы английского языка весьма востребованы и у нас в стране. Но самым популярным языком на курсах по данным Министерства образования и науки остается государственный язык.

Министерство образования и науки Республики Казахстан осуществляет языковую политику в стране в рамках Государственной программы «Реализация языковой политики в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы») и Национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру». По данным программам министерством осуществляется внедрение бесплатных курсов через воскресные школы, этнокультурные объединения и государственные центры обучения языкам.

По итогам 2021 года 52122 человек прошли курсы и получили сертификаты. Из них курсы казахского языка прошли 35697 человек, русского - 3054 человек, английского - 13159 человек и языки этносов (армянский, башкирский, корейский, польский, татарский, турецкий, немецкий и китайский)-212 человек. Первый вице-министр Министерства образования и науки Шолпан Каринова

В основном по государственной программе были открыты курсы обучения государственному и родному языкам для представителей армянского, азербайджанского, балкарского, карачаевского, белорусского, венгерского, греческого, грузинского, дунганского, еврейского, корейского, курдского, киргизского, молдавского, немецкого, русского, ингушского, башкирского, узбекского, польского, татарского, таджикского, турецкого, туркменского, украинского, уйгурского, чеченского и других этносов.