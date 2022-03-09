Главные изменения в законодательстве за неделю: с 28 февраля по 6 марта

Финансовые операции

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу утверждены Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции.

Правила устанавливают единый порядок представления субъектами финансового мониторинга в уполномоченный государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Также утверждены Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма длится до 18 месяцев.

Последующие оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма проводятся по истечении 36 месяцев со дня начала предыдущей оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма.

Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма включает три этапа:

сбор данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в части определения угроз и уязвимости рисков легализации доходов и финансирования терроризма; обработка и анализ данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма; оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и выявления мер, направленных на снижение рисков легализации доходов и финансирования терроризма.

«Болашак» и стажировки

Указом президента РК от 3 марта 2022 года внесены изменения и дополнения в указ от 12 октября 2000 года «О республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом».

Согласно изменениям в Положение, республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом является консультативно-совещательным органом при Президенте РК и создается в целях реализации мероприятий по вопросам международной стипендии Президента РК «Болашак» и прохождения научных стажировок.

Также расширены задачи Республиканской комиссии.

Призыв в армию

Постановление Правительства Казахстана от 24 февраля 2022 года 88 «О призыве офицеров запаса на воинскую службу».

В 2022 году призваны на воинскую службу сроком на два года офицеры запаса, годные к воинской службе и не прошедшие ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава.

Количество офицеров запаса, подлежащих призыву на воинскую службу в 2022 году:

Вооруженные силы РК – 150;

Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК – 40.

Трансферты областным бюджетам

Постановлением Правительства от 3 марта 2022 года утверждены Правила использования целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов на 2022 год.

Субсидии

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития внесены изменения в Правила субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров.

Правила субсидирования за счет бюджетных средств убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых перевозок пассажиров, изложены в новой редакции.

Требования к радиотехническим объектам

Приказом министра здравоохранения РК утверждены Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиотехническим объектам».

Санитарно-эпидемиологические требования направлены на предотвращение неблагоприятного воздействия на здоровье человека электромагнитных полей радиочастотного диапазона 30 килоГерц – 300 ГигаГерц, создаваемых стационарными передающими РТО:

радиопередающими устройствами, предназначенными для передачи телевизионного вещания;

радиопередающими устройствами, предназначенными для передачи звукового радиовещания;

станциями эфирно-кабельного телевидения;

приемо-передающими радиоэлектронными средствами (РЭС), предназначенными для ультракоротковолновой (УKB) и транкинговой системы радиосвязи;

стационарными (базовыми) станциями сотовой связи;

РЭС коротковолнового диапазона;

радиорелейными станциями с мощностью передатчика более 1 Ватт (далее – Вт);

базовыми системами беспроводного радиодоступа (WLL) с мощностью передатчика 2 Вт и выше;

стационарными (земными) станциями спутниковой связи;

РЭС морской, воздушной служб (в том числе береговые, радиолокационные станции, радиомаяки);

стационарными долговременными системами радиоподавления.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы

Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения внесены изменения в приказ от 18 января 2022 года «О распределении квоты».

Так, в некоторых регионах квоты на привлечение иностранной рабочей силы по категориям иностранных и сезонных работников на 2022 год были снижены.

Реабилитация инвалидов

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК внесены изменения в правила, касающиеся реабилитации инвалидов.

Так, в новой редакции изложены:

Правила предоставления социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху – 60 часов в год в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Правила предоставления санаторно-курортного лечения инвалидам и детям-инвалидам. Правила обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами. Правила обеспечения инвалидов специальными средствами передвижения.

Квоты на ввоз сахара

Приказом министра сельского хозяйства установлена квота на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в размере 250 000 тонн.

Квота действует с 20 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года включительно.

Также приказом утверждены Правила распределения квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК.

Правила определяют порядок распределения квот на ввоз сахара белого, предназначенного для производства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, на территорию республики.

Туризм

Приказом министра культуры и спорта утверждены Правила формирования, функционирования приоритетных туристских территорий и управления ими.

Участниками приоритетной туристской территории являются физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством РК.

Приоритетные туристские территории формируются уполномоченным органом на основе предложенных акиматами туристских территорий республиканского уровня, включенных в Карту туристификации, по результатам анализа туристского потенциала.

Анализ включает в себя определение особого значения и наличия потенциала приоритетной туристской территории.

Все изменения за неделю можно посмотреть здесь.