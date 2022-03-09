Депутат Мажилиса Альберт Рау просит не менять систему господдержки АПК

По словам мажилисмена, аграрии обеспокоены тем, что предлагаемые Минсельхозом сокращения по видам субсидий – с 42-х до 20-ти, а также отказ от товарно-специфических субсидий в пользу субсидирования ставок по кредитам приведет к ущербу для тех секторов АПК, которые требуют больших долгосрочных инвестиций.

Предвыборной программой партии AMANAT предусмотрено к 2025 году полное обеспечение потребности в курином мясе, молочных продуктах, мясных изделиях, яблоках. При этом успешное достижение поставленных задач предполагает усиление мер государственной поддержки импортозависимых секторов АПК и переработки, так как инвестиционные проекты в данных секторах очень капиталоемкие и требуют соответствующей поддержки. Депутат Мажилиса Альберт Рау

По его словам, производство и переработка молока в Казахстане обеспечивают только 70% потребности страны, дефицит составляет 500 тыс. тонн. Это говорит о том, что необходимо ввести еще не менее 50 молочно-товарных ферм. А строительство одной такой фермы требует огромных долговременных инвестиций. И если сейчас отказаться от мер поддержки, то желающих начинать новые проекты просто не будет.

Передача выплат субсидий на молоко на областной уровень равносильно их отмене. Это повлечет за собой рост цен на продукты первой необходимости, что приведет к росту объемов импорта из стран-партнеров ЕАЭС, где уровень субсидий на данные продукты изначально выше. Уже сегодня самый большой объем экспорта молочных продуктов из России приходится на Казахстан. Альберт Рау

Депутат подчеркнул, что Министерство сельского хозяйства, реагируя на предписание Агентства по борьбе с коррупцией, предлагает отказаться от целого ряда мер поддержки, заменив их льготным кредитованием.

Это значит, что опять средства попадут не аграриям, а банкам! Да, есть нарушения в распределении и использовании субсидий, но в большинстве своем – со стороны чиновников. Но почему из-за них должны страдать все аграрии? Министерство сельского хозяйства вместо того, чтобы навести порядок с администрированием мер господдержки, предпочитает просто их отменить. Тогда давайте не строить дороги, школы, больницы – ведь там тоже есть коррупционные риски. Альбер Рау

В связи с этим он предложил правительству сохранить меры и уровень господдержки импортозависимых секторов АПК в соответствии с предвыборной программой партии до 2025 года.