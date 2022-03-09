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15:25 09.03.2022

Курс доллара вырос на торгах до 510 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:00 средневзвешенный курс доллара составил 510 тенге, поднявшись еще на 6,21 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,1592 тенге и составил 5,4207 тенге. Курс китайского юаня составил 81,01 тенге.

Торги по российскому рублю не проводились. Нацбанк установил курс российского рубля в 4,16 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,5-524,5 тенге, евро – 582-592 тенге, рос. рубль – 4-5,1 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 9 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,11%, составив $125,07 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 1,54% — до $129,95 за баррель.

Лариса Черненко
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