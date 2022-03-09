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15:53 09.03.2022

Экс-тренер Головкина рассказал, кто может победить Канело

поединок Фото: Instagram.com/canelo
Известный мексиканский специалист Абель Санчес выделил трех спортсменов, которые могли бы победить чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, сообщает Zakon.kz.

Экс-тренер казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес в преддверии поединков «Головкин – Мурата» и «Бивол – Канело» назвал трех боксеров, которым под силу побить мексиканского чемпиона Сауля Канело Альвареса.

На мой взгляд, сейчас есть только три парня, которые могли бы победить Альвареса. Это Бетербиев. Он габаритный боец и к тому же силен, как бык. Чтобы его остановить, придется приложиться по нему битой. Что касается двух других, то это Дэвид Бенавидес, а также Геннадий Головкин, если он наберет форму, как раньше.Абель Санчес

Напомним, 9 апреля Геннадий Головкин в японской Сайтаме сразится с чемпионом мира WBA Super Риотой Муратой.

А Канело Альварес 7 мая встретится с россиянином Дмитрием Биволом.

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Куандык Шынасилов
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