Снег, дождь, гроза – прогноз погоды в Казахстане на 10 марта

На севере, востоке, в центре страны ожидается снег, на западе и юге – дождь и снег. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе – гололед, на юге – гроза. РГП «Казгидромет»

На севере области, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-западе области – усиление ветра до 15-23 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра 17-22 м/с.

На востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с, ночью и утром на юге, в центре области – туман.

На юге, западе Акмолинской области ожидается туман, днем на юго-востоке области – порывы 15-20 м/с.

На севере, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Атырауской области ожидаются туман, гололед, на востоке области –усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, севере Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на западе – туман.

Днем на юго-западе, в центре Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°С, днем -7...-9°С.

В Алматы – переменная облачность, ночью и утром – дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С.

В Шымкенте – переменная облачность, ночью – дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +17...+19°С.